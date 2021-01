Lazio, Inzaghi avverte: “La vittoria ci dà autostima. Non molliamo mai”

La Lazio torna a mettere nel mirino la zona europea dopo un periodo non semplice. I biancocelesti superano per 2-0 il Parma. Simone Inzaghi a Sky Sport: “Sicuramente abbiamo iniziato bene il match, la squadra è stata bene in campo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita. Questo risultato ci dà autostima. Caicedo ha un rapporto importante, sta finalizzando come l’anno scorso. Siamo contenti di lui e vorremmo tenerlo con noi. Abbiamo avuto un girone di Champions non semplice e tante vicissitudini legate al Covid. A volte meritavamo di più: la squadra costruisce sempre. Non vogliamo mollare mai”.