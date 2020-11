Lazio, Inzaghi: “Battere la Juventus si può ma serve prestazione perfetta”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi domani contro la Juventus sarà privo di diversi titolari. Il mister in sala stampa ha svelato i temi principali alla vigilia del big match in programma domani alle 12.30 allo stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A. “I bianconeri li ho analizzati a lungo. Li considero ancora la squadra più forte d’Italia, Pirlo ha ottime idee e uno staff competente con Tudor e Baronio. Sarà una gara molto complessa. È ancora presto per fare le classifiche ma per batterli servirà la prestazione perfetta. Gli attacchi che ci sono stati fatti in questi giorni sono infondati e gratuiti, mi dispiace che la Lazio sia bistrattata sempre in questo modo. Lo utilizzeremo come ulteriore stimolo per essere compatti. Dovremo tirare fuori le energie rimaste, abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni”.