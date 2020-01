Lazio, Inzaghi: “Bravi a crederci fino alla fine. Vogliamo la Champions”

Vittoria al fotofinish per la Lazio, che ha superato per 2-1 in pieno recupero il Brescia. Queste le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi al termine del match.

OBIETTIVO CHAMPIONS – “Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Nella ripresa avremmo dovuto fare meglio e far girare più velocemente la palla, ma non era semplice, anche a causa del campo. Abbiamo avuto più problemi del solito, ma ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi. Scudetto? Noi vogliamo crescere quotidianamente. Dopo tutte queste vittorie e due trofei la gente si aspetta di più e lo sappiamo: questo aumenta le responsabilità. Noi vogliamo assolutamente ottenere la qualificazione alla Champions”.