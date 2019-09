Lazio, Inzaghi: “C’è tanta amarezza, partite così vanno vinte. È mancata un po’ di cattiveria”

Molto amareggiato l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi per non esser riuscito a portare a casa i 3 punti nel derby giocato oggi contro la Roma (finito 1-1). I biancocelesti hanno disputato una prova maiuscola: “C’è amarezza, oltre al gol abbiamo colpito quattro pali e poi che occasioni con Correa e Lazzari nel secondo tempo – ha detto il tecnico a Sky Sport -. Bisogna vincere queste partite, ma andiamo avanti fiduciosi in questo percorso di crescita. Il gol subìto è arrivato su rigore e la Roma ci ha dato fastidio solo con qualche ripartenza; dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più, i pali sono occasioni sbagliate. Adesso ci sono quindici giorni per lavorare meglio”.