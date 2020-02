Lazio, Inzaghi: “Cerchiamo tre punti importanti. Non distraiamoci”

La Lazio cerca punti pesanti per avvicinare la Juventus in classifica. Con un successo nel recupero contro l’Hellas Verona, i biancocelesti scavalcherebbero l’Inter e si porterebbero a meno 2 dai bianconeri. Il tecnico Simone Inzaghi racconta le sue sensazioni alla vigilia del match: “Sarà molto importante domani perché sarebbero tre punti fondamentali per la nostra classifica. Ma mancano ancora 17 partite e noi dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, senza distrarci. Quello che mi preme di più è che i giocatori possano recuperare energie fisiche e mentali, abbiamo avuto una partita domenica pomeriggio. Ho qualche elemento che aveva dei problemi già prima della Spal. Oggi ho solo un allenamento per capire chi mandare in campo: questa è la mia prima preoccupazione. Il gruppo è uno dei segreti di questa squadra. Tra Immobile, Caicedo e Correa c’è una grandissima intesa: quando segna uno, gli altri sono i primi ad essere contenti. Ora non c’è il Tucu e ho chiesto a Immobile e Caicedo di fare un sacrificio. Rimane un appuntamento importante. Vincendo domani saremmo secondi e sarebbe una cosa importantissima per noi. Giocheremo contro una squadra da rispettare in tutto e per tutto. Con il presidente Lotito abbiamo parlato sempre della squadra e della crescita. Durante il mercato di come si poteva migliorare la squadra. C’è un grande rapporto e un grande dialogo. Dobbiamo rimanere concentrati, non firmerei per nessuna cosa, soltanto per avere sempre questa concentrazione”.

IMPEGNI – “I calendari sono fatti prima. Il Verona gioca domani e poi sabato con la Juve, probabilmente anche loro avrebbero preferito giocare domenica o lunedì. Ora dobbiamo essere bravi, poi giocando una volta a settimana potremo recuperare.

CONSAPEVOLEZZA –“Ne abbiamo tanta. Giusto così, siamo insieme da quasi 4 anni, abbiamo vinto trofei importanti e giocato un buonissimo calcio. Siamo consapevoli della nostra forza, ma serve la solita umiltà. Abbiamo visto anche nell’ultimo weekend, tutte le partite sono insidiose”.

VERONA – “È indubbiamente la sorpresa del campionato, ha tanti punti e nessuno gli ha mai regalato niente. È una squadra fisica e corre tanto. Con Juve e Inter ha perso ma avrebbe meritato di più. I ragazzi sono consapevoli che domani non sarà semplice, ma confidiamo nel nostro stadio e nel nostro pubblico. Domenica contro la Spal ci siamo trascinati a vicenda”.