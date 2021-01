Lazio, Inzaghi: “Ci manca qualche punto ma veniamo da un ottimo periodo. Luis Alberto…”

Simone Inzaghi, mister della Lazio, ha presentato la partita di domani contro il Sassuolo: “Veniamo da un ottimo periodo, una buonissima striscia di vittorie, poi nel calcio ci sono gli imprevisti come quelli di Luiz Felipe e Luis Alberto. Guardiamo avanti, pensiamo a domani, troveremo il Sassuolo che è un avversario temibile. Abbiamo avuto mille difficoltà nella prima parte di stagione, ci manca qualche punto – dichiara Inzaghi in conferenza – , ma sicuramente abbiamo fatto un ottimo cammino in Champions e abbiamo superato il turno in Coppa. Pensiamo solo a domani, dovremo giocare al meglio. Akpa si sta guadagnando il campo con le prestazioni, è un ragazzo con ottime qualità fisiche e tecniche e siamo molto contenti di lui”.