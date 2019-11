Lazio, Inzaghi: “Classifica più corta. Crisi? Mai mancate le buone gare…”

La Lazio sbanca San Siro. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la vittoria sul Milan ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo vinto una partita importante meritatamente contro una squadra che ha fatto una buona gara. Abbiamo preso un gol fortuito, ma siamo rimasti in gara. Le prestazioni c’erano, nonostante qualche errore. La classifica con i risultati di questo week end si è accorciata. Dobbiamo lavorare sulle nostre disattenzioni. Contro il Torino eravamo stati bravissimi in fase difensiva, mentre stavolta non siamo stati altrettanto bravi. Dobbiamo capire quando accorciare in avanti e quando restare più coperti. Quando comandiamo la partita, nove volte su dieci vinciamo. Siamo portati a costruire. La nostra azione deve partire da dietro. Non dobbiamo mettere palla su Milinkovic, sapendo di avere anche attaccanti mobili. Lui non deve stancarsi inutilmente. Sapevamo che avremmo trovato un Milan stanco per la partita di giovedì. Luis Alberto? Merita il ritorno in Nazionale”.