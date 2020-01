Lazio, Inzaghi: “Complimenti a Fonseca, ci teniamo stretti questo punto”

La Lazio conclude la sua serie di undici vittorie consecutive. I biancocelesti si fermano contro la Roma nel derby terminato 1-1. Il tecnico Simone Inzaghi commenta la prestazione della sua formazione ai microfoni di Sky Sport: “Penso che potessimo fare qualcosa di più. Bisogna sempre considerare che dall’altra parte c’è una squadra. La Roma ha fatto meglio di noi, ci teniamo stretto questo punto. Ho fatto i complimenti a Fonseca. A volte bisogna riconoscere i meriti degli avversari. Stasera abbiamo sbagliato tanto e con diversi giocatori. Secondo me, potevamo fare meglio. Ora dobbiamo recuperare le forze, sperando che qualcuno non si debba fermare di nuovo. Ci aspettano ancora tante finali. Siamo arrivati a una partita così importante con Correa e Luis Alberto non al meglio. Qualche giocatore non era fisicamente al top. Gli ultimi allenamenti li avevano fatti nel migliore dei modi”.