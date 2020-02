Lazio, Inzaghi: “Con l’Inter match scudetto. Proviamo a dar fastidio”

Lazio-Inter vale una fetta di scudetto. I biancocelesti sognano in grande e domenica sera all’Olimpico si avrà già un verdetto importante. Il tecnico Simone Inzaghi fa il punto sull’avvicinamento a questo incontro altamente spettacolare: “”Sì, è una partita scudetto. Lo dice la classifica, lo dice l’atmosfera che vivremo domani sera. Ma non sarà comunque decisiva perché poi mancheranno altre 14 partite e potrà quindi succedere di tutto. Una vittoria ci darebbe una spinta incredibile. Non dobbiamo però avere l’ossessione del primo posto. Non siamo partiti per questo obiettivo. Juve e Inter sono state costruite per farlo. E anche Milan e Roma hanno fatturati diversi rispetto al nostro. Noi siamo lì grazie al lungo e prezioso lavoro fatto dalla società. Proveremo a dare fastidio a Juve e Inter fino alla fine. Stiamo facendo cose meravigliose, ma questo deve essere solo il punto di partenza. Lo scudetto mi piacerebbe vincerlo da allenatore dopo averlo conquistato da giocatore. Ma sono già contento di quello che i ragazzi stanno facendo”.