Lazio, Inzaghi deluso: “Condizionati da situazioni imprevedibili”

Il sogno tricolore della Lazio finisce a Lecce. I biancocelesti vengono rimontati e battuti per 2-1. Ora la Juventus può scappare, portando a 10 i suoi punti di vantaggio.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Simone Inzaghi prova ad analizzare la clamorosa debacle ai microfoni di Sky Sport: “Siamo arrivati con alcuni problemi alla ripresa. Nella settimana della ripartenza ci sono capitati degli inconvenienti che hanno limitati le rotazioni. Purtroppo altri giocatori non hanno potuto riposare. Del resto ci sarà un motivo se abbiamo perso tre partite nelle ultime settimane, dopo che ne avevamo steccate due nel resto della stagione… C’è dispiacere per quello che stavamo facendo prima della sosta. Sono successe cose imprevedibili che hanno tolto alcuni giocatori importantissimi. Non ci sono girati a favore gli episodi. Probabilmente in determinate partite ci sarebbero stati gli episodi giusti per far girare il match a nostro favore. Dobbiamo continuare comunque per raggiungere la matematica certezza della Champions League. Contro l’Atalanta abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nonostante le assenze. Ora guardiamo avanti perché ci sono partite importanti e dobbiamo ottenere i punti necessari per la qualificazione”.