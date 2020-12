Lazio, Inzaghi deluso: “Regalati due gol al Verona. Soffriamo l’assenza dei tifosi”

La Lazio crolla a sorpresa in casa contro l’Hellas Verona. I biancocelesti vanno al tappeto per 2-1 sbattendo contro il muro Silvestri nel finale di gara. Per gli uomini di Simone Inzaghi è un brutto stop, forse condizionato dalla stanchezza per la recente impresa in Champions League. La zona Europa League, però, non è assolutamente distante.

LE PAROLE DI INZAGHI

Lo stesso Inzaghi commenta il k.o. dell’Olimpico ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che avremmo potuto avere problemi. La squadra ha fatto la sua prestazione. Non ricordo parate di Reina. Ci siamo fatti da soli i gol. Il calcio è così: due giorni fa esultavamo per il traguardo in Champions e oggi siamo qui infuriati. Il calendario non ci aiuta e martedì saremo nuovamente in campo. Prima del lockdown con i nostri tifosi eravamo infallibili. Adesso è un campionato strano. I calciatori risentono dell’assenza dei tifosi. Non meritavamo di perdere. Nel primo gol la palla sarebbe uscita, mentre il secondo è un nostro regalo. Sarà una partita emozionante contro il Benevento. Con questo calendario dovremo fare la conta degli indisponibili. Acerbi? Ha avuto un risentimento. Nei prossimi giorni si saprà il problema. Sarebbe troppo facile pensare alle assenze. Luis Alberto dopo aver avuto il Covid ha giocato tutte le partite. Vedremo se riusciremo a recuperarlo entro martedì. Dobbiamo cercare di recuperare i punti persi in campionato per la stanchezza della Champions”.