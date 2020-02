Lazio, Inzaghi: “Festa scudetto? L’ho sempre sognata. Il gruppo è maturo”

La Lazio batte il Bologna e va in testa alla classifica. I biancocelesti sono inarrestabili. Il tecnico Simone Inzaghi commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Se mi avessero detto che sarei stato in classifica, non ci avrei pensato. Comunque ero fiducioso e sapevo che avremmo fatto bene. Da qui a pensare di essere in testa ne passa. Conosco i miei giocatori e so cosa possono dare. Sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic. Parlerei del gruppo: lasciare in panchina Caicedo e Vavro è stato difficilissimo, ma pensando alle caratteristiche del Bologna ho pensato a una soluzione diversa. I ragazzi sono maturi e accettano le decisioni. Bisogna calcolare che ci sono degli avversari. Sappiamo che squadra è il Bologna. Nel primo tempo il vantaggio doveva essere più ampio. Nella ripresa abbiamo sofferto anche per merito del Bologna. Sono quattro anni che arriviamo tra il quarto e l’ottavo posto. Siamo in testa alla classifica per merito. Negli scorsi anni abbiamo sollevato dei trofei. Magari avrebbe voluto farlo qualcun altro al nostro posto. Scudetto? Spero di non perdere giocatori durante la stagione. La Lazio in queste partite ha giocato senza Acerbi. Ho la fortuna di avere giocatori che mi danno tutto in campo. Juve-Inter? Non ho pensato a questa cosa. Abbiamo un problema grave in Italia, al di là delle partite. Dobbiamo sconfiggerlo al più presto facendo tanta prevenzione. In comune all’ultimo scudetto c’è l’atmosfera. I ragazzi sanno che l’allenatore ogni giorno deve prendere decisioni difficili. Anche nell’anno dello scudetto eravamo in tanti e quello che decideva Eriksson veniva ascoltato. Ho sempre sognato una festa scudetto anche negli anni scorsi”.