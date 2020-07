Lazio, Inzaghi: “Mancano sette punti al nostro Scudetto, poi si vedrà”

La vittoria in trasferta contro il Torino ha dato maggiore fiducia a Simone Inzaghi. La Lazio è ancora a -4 dalla Juventus e contro il Milan ha la possibilità di mettere ancora più pressione ai bianconeri, impegnati sabato alle 17.15 nel Derby.

Inzaghi: “Sette punti al ‘nostro’ Scudetto”

Queste le parole di Inzaghi in conferenza: “Questi ragazzi stanno disputando una stagione grandissima, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Mancano 7 punti per il nostro primo scudetto, poi dovremo andare avanti e ragionare partita dopo partita. Record di panchine? Fa piacere. È un qualcosa di importante, sono qui da tanti anno, con questi giocatori sono legato. Senza di loro non ci sarebbe stata la vittoria nelle Coppe e questa marcia in campionato. I punti sono qualcosa di grandioso, guardiamo il Milan, squadra organizzata con ottimi giocatori“.

Emergenza Lazio

Contro il Milan sarà una Lazio in emergenza senza Immobile e Caicedo: “Dobbiamo fare l’allenamento di domani mattina, anche per vedere come stanno Leiva e Cataldi e capire se possono aiutarci. Hanno grande voglia. Siamo abituati in questo periodo a convivere con le defezioni: sono convinto che la squadra possa far un’ottima gara indipendentemente dal modulo e dai giocatori”.