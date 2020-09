Lazio, Inzaghi non ci sta: “Risultato ingiusto, ma faremo una grande stagione”

La Lazio esce travolta dal confronto con l’Atalanta. I biancocelesti crollano 4-1 e incassano la prima bruciante sconfitta stagionale. Un brutto stop per la formazione di Simone Inzaghi.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico dei laziali è chiamato a commentare la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi hanno fatto la loro partita. Siamo mancati negli episodi che determinano le gare. Abbiamo sprecato sullo 0-0 e sotto di due gol, senza dimenticare il 2-3 mancato. Il risultato non è giusto. La squadra ha tirato 10 volte in porta e ha segnato una sola volta, mentre l’Atalanta ha calciato 5 volte e segnato 4 gol. Sono sicuro che faremo comunque una bella stagione. Avremmo dovuto difendere meglio a livello di squadra. Bisogna lavorare un po’ su tutto. Ho detto che eravamo in ritardo sul mercato e la società ha lavorato. Avrei evitato di avere subito Atalanta e Inter nelle prime gare. Dobbiamo andare oltre l’emergenza in cui ci troviamo”.