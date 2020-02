Lazio, Inzaghi: “Nostro cammino eccezionale. Parma vera sorpresa”

La Lazio non intende lasciar scappare Juventus e Inter. I biancocelesti vanno a Parma per una trasferta delicata. Il tecnico Simone Inzaghi commenta il momento della sua squadra in conferenza stampa: “Siamo in emergenza, ma dobbiamo guardare oltre e cercare ugualmente di fare una grande prestazione. Oltretutto dopo questa settimana avremo un solo impegno a settimana e sarà più semplice gestire le forze. Stiamo facendo cose sensazionali. In altri campionati, senza la Juve e l’Inter che stanno andando a mille, saremmo primi in classifica con questo ritmo. Ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Veniamo da una settimana intensa e a Parma servirà la massima attenzione”.

PARMA – “Il Parma è una delle grandi rivelazioni del campionato insieme con il Verona. E’ un’ottima squadra ed ha un allenatore davvero bravo. Dovremo farci trovare pronti perché ci aspetta una partita non facile”.