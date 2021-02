Lazio, Inzaghi: “Oggi è stata dura, noi bene per un’ora. Bayern? Vogliamo godercela”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi analizza ai microfoni di Sky Sport la sofferta vittoria ottenuta contro la Sampdoria di mister Ranieri: “Io penso che oggi avevamo davanti una partita molto difficile e complicata. La Sampdoria è in un ottimo momento, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e la pecca è che dovevamo fare un gol in più. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha creato delle difficoltà. Ma per un’ora abbiamo giocato molto bene. Gli obiettivi per noi sono due: passare il turno in Champions, e ce l’abbiamo fatta, e conquistare di nuovo la qualificazione nell’Europa che conta. Bayern? La partita con i bavaresi ce la dobbiamo godere e sono sincero che me la sarei voluta godere con i miei tifosi, con lo stadio pieno”.

