Lazio, Inzaghi: “Peccato per Giroud: sarebbe stato un innesto importante”

La Lazio non vuole smettere di sognare in grande. Dopo il pari nel derby, i biancocelesti ospitano la SPAL. Il tecnico Simone Inzaghi analizza l’avvicinamento alla delicata sfida dell’Olimpico. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Quello di Giroud sarebbe stato sicuramente un acquisto importante. Ci avrebbe aiutato a completare un reparto in cui abbiamo qualche problema, specialmente dopo l’infortunio di Correa. Purtroppo l’acquisto non si è potuto concretizzare, vorrà dire che proseguiremo con chi c’è già. Chiederò qualche sacrificio in più a Immobile e Caicedo e speriamo che Correa possa recuperare presto. E poi cercheremo di far crescere Adekanye che è sicuramente un giocatore interessante, anche se ancora con poca esperienza. In ogni caso andremo avanti con le nostre idee e la nostra testa. A inizio stagione in pochi ci davano così in alto, dobbiamo continuare a far bene come abbiamo fatto finora, a cominciare da questa settimana che ci propone tre partite delicate”.