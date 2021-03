Lazio, Inzaghi: “Qualificazione compromessa, ma col Bayern Monaco faremo la nostra partita”

Giornata di vigilia in casa Lazio, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara proibitiva con il Bayern Monaco. I romani infatti saranno chiamati a rimontare l’1-4 subito nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, una vera e propria missione impossibile: “Servirà fare una prestazione importante contro un avversario campione del mondo, campione d’Europa, che è riuscito a fare fare importantissime negli ultimi anni. Dovremo fare una partita di corsa, aggressività, determinazione, perché giochiamo anche nel loro stadio. Sono fortissimi e meritano di aver vinto tutti questi trofei negli ultimi anni”. Inzaghi sa quanto sia importante iniziare a giocare la Champions League con continuità: “Bisognerebbe farla con più frequenza, gli ottavi mancavano da vent’anni. La qualificazione ai gironi non la ottenevamo da più di dieci anni, sono d’accordo sul fatto di dover centrare la Champions centrare con più continuità. Sappiamo che non è semplice. Davanti a noi ci sono cinque corazzate più l’Atalanta, ma noi vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita e dare continuità. Col risultato dell’andata abbiamo compromesso il passaggio del turno, ma andremo a giocare la partita nel migliore dei modi”.

