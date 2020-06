Lazio, Inzaghi: “Questa sconfitta complica i piani scudetto”

Mastica molto amaro Simone Inzaghi dopo la rimonta subita contro l’Atalanta. L’allenatore ha commentato così la sconfitta.

Parla Inzaghi

“Ero abbastanza tranquillo alla vigilia. Abbiamo fatto una buonissima mezz’ora. Potevamo fare il terzo gol, avremmo indirizzato la partita in un altro senso. Avevamo qualche defezione e spiace perché sul primo e sul terzo gol potevamo fare meglio. Questa sconfitta complica parecchio la corsa scudetto. A volte però giocare bene solo nella prima mezz’ora con alcune squadre non serve. Non ho niente per cui lamentarmi. Non mi piace perdere così come non piace ai ragazzi. Purtroppo la coperta era molto corta e noi ora dobbiamo essere bravi a recuperare le energie”.