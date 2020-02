Lazio, Inzaghi: “Resa semplice una gara ostica. Lavoriamo su noi stessi”

La Lazio travolge la Spal e continua a sognare lo scudetto. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la larga vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Ieri Caicedo ha avuto qualche problema nella rifinitura. In un’altra situazione non l’avrei rischiato, ma ci ha dato una grandissima mano. Sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Nelle ultime trasferte la Spal aveva vinto due trasferte e perso immeritatamente contro la Fiorentina. Dobbiamo lavorare su noi stessi. E’ normale che ci sia un bell’entusiasmo. C’era una bella atmosfera. Dobbiamo migliorarci sempre perché tutte le partite sono difficili. Possiamo comunque toglierci grandi soddisfazioni. Mercato? Con tante partite ravvicinate Giroud non avrebbe tolto spazio. Oggi Adekanye sta facendo molto bene. E’ un ragazzo interessante con margini di crescita. E’ normale che con lui avremmo avuto più soluzioni. Scudetto? Mancano 17 partite alla fine, vivo alla giornata come ho fatto in questi quattro anni.”.