Lazio, Inzaghi: “Sarà una stagione difficilissima, la società mi ha promesso acquisti”

Termina il ritiro ad Auronzo di Cadore della Lazio di Inzaghi che si appresta a ributtarsi in campionato. Dopo una stagione più che positiva i biancocelesti vorranno replicare onorando anche l’impegno in Champions League.

LE PAROLE DI INZAGHI

Queste le parole di Simone Inzaghi dopo il ritiro della sua squadra: “Abbiamo lavorato un po’ sulle distanze, i ragazzi sono stati bravi. I primi giorni eravamo al completo, poi abbiamo perso i sette nazionali. Sono contento di quello che mi hanno dato. Oggi chiuderemo la prima parte con l’amichevole col Vicenza. Poi ci saranno due giorni di riposi e riprenderemo a Roma. Non avevo più parlato dalla fine dello scorso campionato, abbiamo fatto una stagione fantastica. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, siamo tornati dopo 13 anni in Champions League. A quel tempo fu anche più semplice senza la Juventus e con la penalizzazione di altre concorrenti come il Milan. Sappiamo quanto ci ha penalizzato giocare ogni tre giorni dopo il lockdown. Si sono aggiunti degli infortuni che hanno reso il percorso difficile. Dobbiamo farne tesoro. Sappiamo che sarà una stagione difficilissima. Mi sono stati infatti promessi diversi acquisti per far sì che sia una stagione fantastica“.