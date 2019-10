Lazio, Inzaghi: “Sbagliati due tempi dall’inizio della stagione”

La Lazio espugna Firenze grazie alle reti di Correa e Immobile. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta il momento dei suoi uomini. Queste le sue parole ai microfoni Sky: “E’ stata una partita importante, giocata molto bene. Quando si conduce una gara, spesso si vince. Venivamo dalla sconfitta di giovedì. Non era semplice preparare una partita in un giorno e mezzo, essendo tornati venerdì alle 5. Bravi i ragazzi a conquistare questo successo. Dobbiamo lavorare sui nostri difetti. Abbiamo perso la partita a Glasgow e meritavamo di vincere. In nove partite di campionato e tre di Europa League abbiamo sbagliato due tempi. Avremmo dovuto avere più punti, ma dobbiamo continuare a crederci. Rigore? Doveva tirarlo Immobile. Ci era già successo a Bologna. Caicedo è un buon rigorista. Immobile ha preferito non tirarlo perché sapeva qual era l’impegno di Caicedo. Celtic e Atalanta? Anche con il Bologna abbiamo sofferto. Immobile? Da noi ha battuto ogni record ed ha raggiunto la piena maturità. E’ il titolare della Nazionale”.