Lazio, Inzaghi: “Sconfitta pesante per la classifica, deluso dalla mancata reazione”

La Lazio si inceppa nuovamente. Dopo la sconfitta contro l’Inter e il k.o. contro il Bayern Monaco in Champions League, i biancocelesti cadono al cospetto del Bologna per 2-0.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Penso che una squadra ambiziosa come la nostra debba reagire in modo diverso. Può capitare di subire gol dopo un rigore sbagliato. Le partite sono indirizzate da episodi. Abbiamo condotto la gara, ma siamo qui a parlare di una sconfitta pesante per la nostra classifica. Oggi non ci sta questa sconfitta perché questa è stata la partita in cui abbiamo sofferto meno contro il Bologna. Abbiamo tenuto bene il campo. In questo momento ci servono punti: la classifica è corta. Non voglio scuse. Avevamo tutte le possibilità di battere il Bologna. Nelle ultime partite gli episodi ci sono stati sfavorevoli. Mi aspettavo però una reazione diversa dai miei uomini. La squadra ha fatto la partita che doveva. E’ una sconfitta che fa male per la classifica e non doveva accadere. Quando si vince, è tutto facile. Ora pensiamo alla prossima gara. Secondo me, la squadra ha bisogno di tornare a vincere. Conosciamo le squadra con cui competere. Stiamo subendo tantissimo. Stasera siamo stati attenti, ma c’è un problema in difesa. Ci stiamo lavorando”.