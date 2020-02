Lazio, Inzaghi: “Servita la sconfitta dell’anno scorso. Marusic grande opzione”

La Lazio si impone sul campo del Genoa. I biancocelesti restano in lotta per lo scudetto. Il tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che a Marassi non ci sono partite semplici. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra in salute. In qualche occasione avremmo dovuto essere più lucidi. I minuti di recupero sono stati molto lunghi, ma sulla vittoria della Lazio non credo ci siano cose da ridire. Abbiamo un grande gruppo. Penso a Cataldi, Marusic e Vavro, che nonostante le difficoltà linguistiche si è inserito bene. Acerbi ha avuto un problema giovedì. Sembrava non fosse nulla di grave, ma il muscolo del polpaccio non ha dato le risposte sperate. Ci sono tredici partite ancora. Tornerà utile. Marusic è una grandissima opzione. Ci ha messo quasi due mesi a rientrare. Non avendo Lulic, lui ci dà quei centimetri in più. Alla base di tutto c’è il sacrificio di tutta la squadra. Caicedo, Correa e Immobile fanno tanto lavoro. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima mezz’ora, poi ci siamo abbassati troppo per merito del Genoa. Dovevamo cercare il secondo gol con ferocia. Ci ricordiamo dell’anno scorso quando abbiamo perso nel recupero. Il Genoa è una squadra costruita bene. Conosco bene Pandev e per questo ho chiesto a Cataldi di coprire nella sua zona”.