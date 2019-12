Lazio, Inzaghi: “Siamo in un ottimo momento, guardiamo sempre avanti”

Si è conclusa Lazio-Juventus. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi commenta la gara dell’Olimpico di Roma ai microfoni di DAZN: “Sono convinto che questa squadra sia in un ottimo momento. Un mese fa qualcuno diceva che non si vedevano i risultati. Ho sempre avuto vicina la società. Anche quando perdevamo il presidente non ha smesso di avere fiducia in noi. Potevamo fare diversi successi e dobbiamo continuare così a partire da giovedì. Dobbiamo goderci questo successo continuando a guardare avanti. Siamo in un buonissimo momento. Abbiamo sofferto il giusto contro questa Juventus. Avremmo anche potuto sfruttare meglio alcune situazioni. Era difficile per noi sviluppare gioco contro la Juve. Sono stati bravissimi i ragazzi a mettere in pratica quanto abbiamo fatto. Credo che questa squadra abbia ancora margine”.