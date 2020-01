Lazio, Inzaghi: “Siamo in un ottimo momento. Immobile? Ormai ci vuole tempo per contare i suoi record…”

Esulta Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo il 5-1 rifilato alla Sampdoria. Il tecnico ha parlato subito dopo la gara contro i blucerchiati ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

ENTUSIASMO – “Sicuramente siamo in un ottimo momento, lo stiamo meritando. In queste partite abbiamo avuto delle defezioni, ma la squadra è sempre rimasta compatta ed unita. Trovavamo una squadra in salute, abbiamo fatto diventare semplice una partita che non lo era. È un segnale forte e chiaro dei ragazzi, credono nel lavoro che facciamo e nelle nostre conoscenze con questo modulo. Abbiamo questa fortuna, siamo un gruppo che lavora bene durante la settimana. Sono molto contento, ma dobbiamo continuare e non dobbiamo fermarci. Domenica abbiamo il derby, dobbiamo guardare avanti”. “Dodicesima di fila? Sarebbe il nostro obiettivo. So cosa rappresenta un derby, ma non posso permettermi di pensare a quella gara”.

IMMOBILE – “A contare i record di Ciro ci vuole un po’ di tempo, è un grandissimo uomo squadra. L’ho capito quasi subito, dopo Lulic e Parolo è il terzo capitano. Al di là del gol va oltre, è un uomo spogliatoio”, ha concluso il mister.