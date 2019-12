Lazio, Inzaghi sicuro: “Scudetto? Pensiamo a entrare nelle prime quattro”

Triplice fischio tra Cagliari e Lazio. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo fatto una partita importante. Non era semplice andare sotto così. Avremmo potuto evitare il gol di Simeone. Abbiamo avuto in grandissimo spirito, ottenendo una vittoria meritata. Recupero? C’è un regolamento. Sono entrati i sanitari e abbiamo fatto i cambi. Penso che sia stato applicato il regolamento. Onore al Cagliari, che è una squadra organizzata. Penso che i ragazzi siano rimasti lucidi. Penso che per vincere otto partite in un campionato così competitivo serva una grande squadra. Il nostro punto di forza è la lucidità. Siamo rimasti in partita. Ho scelto Cataldi e Caicedo che hanno fatto la differenza. Scudetto? Il nostro obiettivo sarebbe entrare nelle prime quattro. Otto vittorie sono il frutto di un lungo lavoro iniziato tempo fa, perdendo partite in cui avremmo potuto ottenere di più. E penso alle partite con Celtic o a Ferrara. Tutto quello che arriva è frutto del lavoro. Mercato? Abbiamo deciso di riparlarne dopo la Supercoppa. Stasera abbiamo avuto risposte importanti. Sono entrati tre giocatori dalla panchina che hanno fatto la differenza. Ho la fortuna di avere una società che non mi ha mai messo in discussione. Mi ha sempre dato forza”.