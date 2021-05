Lazio, Inzaghi sul suo futuro: “Nessun dissidio con Tare e Lotito”

Il tecnico biancoceleste commenta le voci sul suo possibile addio

La Lazio non riesce a sfondare il muro del Torino e vede interrompersi la sua striscia di vittorie in casa. I biancocelesti si consolano con la qualificazione alla prossima Europa League. Ora il vero rebus riguarda la costruzione del futuro immediato, a partire dalla pianificazione della prossima rosa. Chi sarà il tecnico nel 2021/22? La posizione di Simone Inzaghi, infatti, non è ancora del tutto salda, dato che il tecnico potrebbe lasciare la squadra.