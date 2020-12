Lazio, Inzaghi: “Trasferire in campionato magia di Champions”

Vigilia di campionato per la Lazio che domani ospiterà l’Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita: “Il match di Champions ci ha lasciato buone sensazioni e abbiamo realizzato un sogno. Siamo tutti felici e io sono contento per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Da questo passaggio del turno in coppa ricevuta una grande spinta e buona dose di autostima e questo momento di entusiasmo e questa magia dobbiamo trasferirla sul campo”.

ARRIVA L’HELLAS – “Contro il Verona sarà difficile, sta facendo un grande percorso nonostante i tanti cambi. Il valore aggiunto è Juric, allenatore molto competente che gli dà grande organizzazione. Dovremo fare attenzione, l’anno scorso abbiamo pareggiato e vinto con loro ma furono delle partite molto tirate. Ci attendono tante gare da fare al meglio, dovremo avere più continuità in campionato. Abbiamo raccolto 17 punti, potevano essere di più ma abbiamo avuto problemi legati a infortuni e Covid. Sorteggio di Champions? Qualsiasi avversario capiterà, sarà un onore affrontarlo perché ci sono tanti mostri sacri del calcio. La mia squadra non vuole essere la cenerentola degli ottavi e chiunque prenderà la Lazio non sarà felice”.