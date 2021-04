Lazio, Inzaghi verso il rinnovo: decisiva la prossima settimana

Il mister e il patron Lotito avrebbero trovato l'accordo per andare avanti insieme

Prima la sfida di domani contro il Milan, poi il sì con la sua Lazio . Simone Inzaghi è ormai prossimo al rinnovo di contratto con i biancocelesti. Ne è sicuro Il Messaggero che vede buone notizie per il tecnico che dopo aver fatto i conti col Covid potrebbe tornare in panchina nel Monday Night di Serie A.

Da quanto si apprende, Inzaghi dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con la Lazio, forse già la prossima settimana. La firma dovrebbe arrivare sulla base di un contratto di altri tre anni per una cifra di circa 2.5 milioni a stagione. Tra il tecnico e Lotito, dunque, sarebbe arrivata la fumata decisiva che porterà le parti a proseguire insieme nel progetto. La speranza è che il club possa anche riuscire a piazzarsi tra le prime quattro della classe per partecipare alla prossima edizione della Champions League dando continuità a quanto fatto in questa stagione.