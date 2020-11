Lazio, Inzaghi: “Vinta una partita difficilissima. Stiamo ritrovando elementi in rosa”

Da Crotone arrivano tre punti importanti per la classifica della Lazio. I biancocelesti, infatti, si impongono contro la formazione calabrese e tornano a mettere minacciosamente nel mirino la zona Champions League.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Simone Inzaghi commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Immobile è stato bravissimo, è un leader vero. Sta facendo grandissime prestazioni. Sono contento anche per Correa. Abbiamo vinto una partita difficilissima contro una squadra che gioca ottime gare. Penso che Acerbi stia avendo da tre anni a questa parte un rendimento eccezionale. E’ titolare in Nazionale, si cura benissimo e si merita questo andamento per la dedizione. Le nostre problematiche sono state il Covid e gli infortuni. Ora stanno rientrando tutti. Non dimentichiamo che anche oggi avevamo perdite importante.