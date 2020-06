Lazio, Inzaghi: “Vittoria contro la Fiorentina di carattere”

Successo in rimonta della Lazio sulla Fiorentina e il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, commenta la gara ai microfoni di DAZN: “Penso che sia una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Abbiamo gestito discretamente la prima mezz’ora, nonostante una Fiorentina ben disposta e con ottimi elementi. Ci sono stati diversi contrattempi ed infortuni, devo dire grazie perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei schierati in quanto hanno avuto problemi ieri. Idem ho Vavro in panchina che si allena a ritmo ridotto da 4-5 giorni. La Fiorentina è un’ottima squadra, organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era semplice. I miei calciatori sanno l’importanza della posta in palio, così come che Radu e Correa avevano chiesto il cambio due giorni fa per problemi ed ho dovuto usarli, Lukaku era fermo da 5 mesi, Marusic l’ho visto solo ieri per un allenamento blando. I ragazzi sono un po’ preoccupati ma devono stare tranquilli perché abbiamo giovani che possono aiutarci anche negli allenamenti”.