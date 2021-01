Lazio, Inzaghi: “Vittoria contro l’Udinese ci dà autostima e fiducia”

Un Simone Inzaghi quasi afono quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare il successo della sua Lazio sul campo dell’Udinese: “Abbiamo approcciato bene il match e meritato la vittoria. La squadra è stata bene in campo sviluppando trame importanti. Avremmo dovuto sbloccare prima il match ma è un risultato che ci dà autostima e fiducia. Abbiamo attraversato un periodo non semplice, con tante vicissitudini, e sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato per strada. Abbiamo vinto le ultime due e nelle scorse meritavamo di più. Avendo la Champions sapevamo che qualcosa avremmo perso, ma la squadra non vuole mollare niente; vogliamo essere lì”. Mercato? Fortunatamente abbiamo un direttore bravissimo. Il mio augurio è di poter giocare al completo perchè anche oggi ci mancavano Fares, Correa e Lulic, tre giocatori importantissimi per noi”.