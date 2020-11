Lazio, Inzaghi: “Vittoria importante e difficile. Caicedo ha dimostrato il suo valore”

La Lazio ha vinto una partita clamorosa in casa del Torino, il tecnico biancoceleste Inzaghi si è detto soddisfatto ai microfoni di Sky: “Abbiamo ottenuto una vittoria importante, difficile, contro una squadra di valore e qualità. Complimenti ai miei ragazzi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Nel secondo tempo è andata molto bene, nel primo abbiamo controllato la partita ma siamo stati poco efficaci. Non è stato semplice andare a Bruges e giocare oggi a Torino. Ma è così per molti miei colleghi, dobbiamo adeguarci, speriamo che la situazione possa passare subito. Ci siamo complicati la partita da soli. Il primo gol è arrivato da calcio piazzato – ha dichiarato Inzaghi – , poi un rigore e un errore. Ogni partita è un’insidia, dobbiamo migliorare. Caicedo? Ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante, alla seconda partita contro l’Atalanta è stato il migliore in campo. Non molla mai. Oggi avrei voluto farlo entrare prima ma ha fatto quello che doveva fare. La mia rincorsa per esultare dopo il gol? Tra mille difficoltà dovevo andare a esultare insieme a loro, l’ho fatto per i ragazzi