Lazio, Inzaghi: “Vittoria meritata. Rigore per loro? Ce ne era uno prima per noi…”

Ai microfoni di Sky Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato le schermaglie finali dopo la vittoria contro il Parma. Tante le polemiche per alcuni episodi negli ultim minuti di gioco con la panchina del Parma ed in particolare con il tecnico ducale Roberto D’Aversa davvero furibondi per un presunto calcio di rigore per fallo su Cornelius: “Roberto è un amico, ho visto che parlavano con l’altra partita ma nessuna schermaglia. La Lazio ha meritato, c’era un rigore più netto a nostro favore sul tiro di Correa con l’entrata di Darmian, non c’è nessun’altro commento da fare”, ha commentato brevemente Inzaghi.