Lazio, Inzaghi: “Vittoria netta, dimenticata la sconfitta contro il Napoli”

Il tecnico dei biancocelesti analizza la netta vittoria contro il Milan

Il tecnico Simone Inzaghi commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi sono stati bravissimi. Per noi era una finale, l'ultima chance per restare agganciati ai primi posti. E' stata una vittoria netta, schiacciante. Pochi portieri al mondo avrebbero fatto parate come Donnarumma. Correa è un grandissimo giocatore, che sa interpretare bene le partite importanti. Venivamo da una partita strana in cui ci siamo trovati sotto dopo 8 minuti per episodi strani. Ci siamo lasciati tutto alle spalle. Stasera abbiamo fatto una gara straordinaria contro una grande squadra. Con Maldini ho parlato del Covid, non ho parlato della partita. Gli episodi vanno accettati. Anche il Napoli ha fatto una grande gara e ha meritato di vincere. Per il quinto anno consecutivo siamo in Europa. Speriamo di farlo in Champions".