Lazio, Jessica Immobile: “Premio scudetto per Ciro? Un altro figlio”

La Serie A valuta la possibilità di ripartire dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Tuttavia, al momento, non è chiaro con quali modalità si tornerà in campo. Sicuramente resta viva l’attenzione per la possibile ripresa della lotta per lo scudetto con la Juventus insidiata dalla Lazio di Simone Inzaghi. A trascinare i biancocelesti ci hanno pensato i gol di Ciro Immobile, letteralmente scatenato. E in casa Immobile si parla anche di possibili premi scudetto. Ne ha parlato scherzosamente Jessica, la moglie dell’attaccante, nella diretta Instagram organizzata dalla pagina “Che fatica la vita da bomber”,: “Se la Lazio vincesse lo scudetto che regalo faresti al capocannoniere della Serie A? Un altro figlio”.