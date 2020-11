Lazio-Juventus con tanti assenti

Il big match di Seria A Lazio-Juventus si giocherà senza tanti titolari. La Juventus sarà senza il difensore Giorgio Chiellini domani nel big match contro la Lazio. “Il difensore – si legge sul sito ufficiale – durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni”. Pirlo senza De Ligt, Ramsey, Sandro e Khedira. Prima dell’inizio dell’allenamento di oggi della Lazio, Leiva, Immobile e Strakosha hanno lasciato il centro sportivo di Formello. I tre non saranno quindi a disposizione per la partita contro la Juventus e si aggiungono a Radu, Escalante e Lulic. La partita potrà essere seguita live in diretta su DAZN. (ABBONATI A DAZN PER SEGUIRE LA GARA QUI)

