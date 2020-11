Lazio-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Juventus si gioca quest’oggi domenica 8 novembre 2020 alle 12.30 per la settima giornata di Serie A. Il match tra biancocelesti e bianconeri aprirà le sfide odierne del massimo campionato italiano.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da entrambe le parti. I padroni di casa di Simone Inzaghi devono fare i conti con le assenze dopo il caos tamponi. Non ci saranno dunque i vari Strakosha, Lucas Leiva e Immobile. I laziali andranno in campo con Reina in porta, Patric, Hoedt e Acerbi in difesa. Milinkovic-Savic e Parolo in mezzo al campo. Marusic e Fares sulle corsie laterali, Luis Alberto a sostegno di Correa, non al meglio, e di Caiceido. La Juventus di Pirlo vedrà Szczesny in porta, Cuadrado, Bonucci, Demiral e Danilo indifesa. Mckennie con Bentancur e Rabiot in mezzo al campo. Tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Kulusevski, che agirà tra centrocampo e attacco, Morata e Cristiano Ronaldo. Iniziale panchina per Dybala e Chiesa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lazio-Juventus, lunch match domenicale della settima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio programmato alle 12:30. La partita potrà essere seguita live in diretta su DAZN.

Il match sarà quindi visibile anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, o in alternativa su tutti i televisori collegati ad una console Xbox One, Xbox One S, Xbox One X o PlayStation 4, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca della sfida è stata affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin. Diletta Leotta e Federico Balzaretti commenteranno a bordo campo e dirigeranno le operazioni pre e post gara.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno seguire la sfida dell’Olimpico sul canale DAZN 1. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.