Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio alle ore 18

Alle 18 in campo all'Olimpico la Lazio e la Juventus. Maurizio Sarri torna da ex contro la Juventus alla guida della Lazio nel match dell'Olimpico. Dybala non ce la fa, in attacco Morata-Chiesa. Sulla sinistra Luca Pellegrini al posto di Alex Sandro. Senza Immobile, Sarri schiera Pedro 'falso 9'. con zaccagni e Felipe Anderson ai suoi fianchi. Rientra Lazzari.