Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 il big match di Serie A

Redazione ITASportPress

Lazio-Juventus si gioca questa sera, sabato 20 novembre 2021 alle ore 18:00. Il match sarà valido per la 13^ giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti di Maurizio Sarri se la vedranno con i bianconeri di Massimiliano Allegri. Una gara che potrebbe regalare grandi emozioni, sia dal punto di vista del gioco che per quanto riguarda i protagonisti in panchina.

Lazio-Juventus, le formazioni

Difficile vedere Immobile in campo anche se le parole di Sarri alla vigilia hanno fatto intendere che il bomber ci stia provando. In casa Juventus, invece, out Dybala e spazio a Chiesa con Morata. Queste le possibili scelte per la gara di oggi:

LAZIO (4-3-3) Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere il match

Lazio-Juventus si giocherà come detto questa sera, sabato 20 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio alle ore 18:0.

La sfida tra biancocelesti e bianconeri verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure, se non se ne dispone, collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Chiaramente, sempre attraverso DAZN sarà possibile vedere la sfida in diretta streaming. La gara dell'Olimpico potrà essere vista tramite pc o notebook. Si potrà accedere al portale e selezionare la partita. Se invece si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet sarà necessario scaricare l'app dedicata.