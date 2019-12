Lazio-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 7 dicembre

Lazio-Juventus si gioca alle 20,45 all’Olimpico la sfida valida per la 15^ giornata di Serie A. Ambizioni diverse per le due squadre, ma stessa voglia di portare a casa i tre punti. Sarà la sfida Immobile-Cristiano Ronaldo.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni – Padroni di casa della Lazio con la coppia affidabilissima Correa e Immobile in attacco supportati da Luis Alberto. In difesa solito muro Acerbi davanti a Strakosha. In mezzo al campo Milinkovic-Savic pronto ad uno dei suoi classici inserimenti. Nella Juventus qualche dubbio in avanti per Sarri: Dybala favorito su Higuain accanto a Cristiano Ronaldo. In mezzo al campo, Pjanic sicuro. Matuidi e Bentancur ai suoi lati. Torna Szczesny tra i pali. Bonucci e de Ligt coppia di centrali.

