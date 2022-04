Lazio, la curva Nord vuota e il Milan ha già vinto la sfida del tifo

Mancheranno i tifosi laziali questa sera nella curva Nord

Il tecnico laziale, Maurizio Sarri ha ritrovato tanti calciatori usciti presto dall'infermeria ma ha perso i tifosi che stasera non saranno presenti al match contro il Milan. Così la sfida dell'Olimpico sarà vinta, sotto l'aspetto del sostegno, dai tifosi rossoneri che saranno in 10 mila nel settore ospiti. Ma poi dovrebbero essercene altri 2-3 mila sparpagliati tra le tribune Monte Mario e Tevere. Per un totale attorno alle 12 mila unità. Più o meno lo stesso numero dei laziali. Ma l’effetto-audio (quello che fa la differenza) sarà tutto a favore dei milanisti. Gli ultrà biancocelesti della Curva Nord hanno scioperato per protestare contro i prezzi dei biglietti imposti da Lotito. In particolare quelli della curva (40 euro) che avrebbero dovuto comprare, visto che la società quest’anno non ha fatto gli abbonamenti. Gli ultrà laziali hanno fatto sapere che si raduneranno nel piazzale antistante l’ingresso della curva nord e lì resteranno per tutta la partita. Provando ad incitare la squadra dall’esterno.