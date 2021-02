Lazio, la spinta del patron Lotito: annunciato maxi bonus in caso di… scudetto

La Lazio guarda avanti e pensa in grande. Se da una parte la firma di Inzaghi sul rinnovo continua a slittare, ma non è assolutamente messa in dubbio, dall’altra le ambizioni del patron Lotito sembrano essersi ben delineate. Secondo quanto riporta Il Messaggero ,infatti, il patron biancoceleste starebbe provando a caricare l’ambiente anche in ottica scudetto. In che modo? Con un bonus importante in caso di Tricolore.

Lazio, Lotito e il bonus campionato

Dopo aver pagato in anticipo le mensilità di febbraio e marzo, il presidente della Lazio ha deciso, secondo le informazioni del noto quotidiano, di spronare ancora di più o suoi promettendo un bonus da ben 400 mila euro a tutta la rosa in caso di scudetto. Ma non solo.

La novità assoluta è rappresentata da quello che potrebbe essere un ulteriore motivo di orgoglio: il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Il patron pare intenzionato a promettere i 3 milioni di euro del passaggio del turno ai suoi giocatori. In caso di impresa in Coppa contro i tedeschi del Bayern Monaco, la somma verrà così spartita tra i calciatori.