Lazio, Lazzari: “Felice dell’arrivo di Sarri. Voglio imparare un ruolo nuovo”

Manuel Lazzari spiega il suo punto di vista sull'arrivo di Maurizio Sarri

Anche in casa Lazio si respira aria nuova. Maurizio Sarri sta già lavorando per migliorare la squadra biancoceleste, reduce da un sesto posto non esaltante nella scorsa stagione. Il terzino Manuel Lazzari spiega il suo punto di vista a Lazio Style Channel: "Procede nel migliore dei modi, siamo felici di ripartire con il nuovo mister che ha portato aria fresca con il cambio di modulo, siamo carichi e contenti. Questo è il mio terzo anno e rispetto al passato è completamente diverso, a partire dal lavoro fisico ma anche con il lavoro in campo, c’è tanto da lavorare nella fase difensiva con la linea a quattro, seguiamo il mister e le sue idee, continuiamo così. Sono primo nei test atletici, mi impegno nella linea a quattro, dal punto di vista atletico non ho mai avuto problemi. Ne ho sentite tante, anche che non potevo giocare a quattro, ma non ho ascoltato nessuno e sono stato contento dell’arrivo di Sarri. Voglio mettermi alla prova, posso farlo tranquillamente come ho fatto in Nazionale e alla SPAL. Sarri ha le sue idee, noi vogliamo seguirle e provare a metterle in campo. Questa settimana sta andando bene, ci stiamo integrando e mi sto divertendo. Appena sono arrivato a Formello ho parlato con il mister, non vedevo l’ora di farmi un’annata con la difesa a quattro, voglio imparare un ruolo nuovo con le idee di Sarri perché con lui è diverso. Giocando a quattro in campionato e in Europa avrò più possibilità in Nazionale anche, dipenderà da me, da come reagirò e da come farò con la Lazio".