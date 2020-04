Lazio, Lazzari: “Stop? Stavamo costruendo qualcosa di bellissimo, ma presto ritorneremo”

Una stagione stellare, quella che ha visto fin qui per protagonista la Lazio. Del cammino dei biancocelesti, a Lazio Style Radio, ha parlato il centrocampista Manuel Lazzari.

ENTUSIASMO – “Per me arrivare in un club come questo è stato un sogno, vincere la Supercoppa e giocarsi lo scudetto è ancor più straordinario. Speriamo di poter concludere questo campionato, ce lo meritiamo: abbiamo tanto entusiasmo e non abbiamo mai staccato la spina. In questo momento è normale che si pensi meno al calcio, stiamo vivendo un’emergenza e dobbiamo pensare alla salute, ma noi ci faremo trovare pronti quando potremo tornare in campo. Con tutto lo staff stavamo costruendo qualcosa di bellissimo, ma non abbiamo dimenticato nulla e presto ritorneremo”.

