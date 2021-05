Lazio, Lazzari: “Troppo molli nella ripresa, ma il risultato è bugiardo”

La Lazio continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti conquistano la vittoria contro il Genoa per 4-3. Ora tutto dipenderà dai risultati di Atalanta, Napoli e Juventus. LE PAROLE DI LAZZARI...

L'esterno Manuel Lazzari analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, potevamo fare più di due gol. Sapevamo di affrontare una squadra ostica, che cerca punti per la salvezza. Nel secondo siamo entrati un po’ molli e alla fine hanno fatto questo gol su rigore, riaprendola. Ci hanno creduto più di noi, ma portiamo a casa una vittoria meritata. Io fisicamente mi sento molto bene, ma anche tutti i miei compagni. A volte capita di essere troppo belli e non riusciamo a chiudere le partite. Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate. Ci siamo espressi comunque molto bene a livello tattico, il risultato è un po’ bugiardo".