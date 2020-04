Lazio, Leiva: “Volevo passare la quarantena in Brasile, ma il club ha detto no”

In questo periodo di stop gli sportivi si stanno dedicando ad alcune dirette social per rispondere alle domande dei tifosi e passare del tempo con compagni di squadra. Anche Lucas Leiva in questi giorni ha realizzato un diretta su Instagram durante la quale ha commentato la situazione in cui ci troviamo.

QUARANTENA IN ITALIA – Il brasiliano ha parlato così sui social: “C’è grande apprensione ed è triste sapere che tanta gente sta morendo. Però ci sono anche tanti episodi di collaborazione e solidarietà. L’isolamento? Mia moglie e i miei figli erano andati in Brasile quando qui la situazione è peggiorata e, tempo una settimana, è cominciato l’isolamento anche lì. Per questo hanno approfittato di alcuni voli disponibili per tornare e fare la quarantena qui con me in Italia. Ho pensato per un momento anche io di andare in Brasile, ma non avevo l’autorizzazione del club anche perché, una volta tornato, avrei dovuto fare due settimane di quarantena a casa”.