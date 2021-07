Lazio, Lotito: “Abbiamo una rosa che tanti ci invidiano”

Il presidente biancoceleste non ha dubbi

Dopo aver detto addio a Simone Inzaghi, ormai ex mister, la Lazio ha accolto con grande entusiasmo Maurizio Sarri. Sarà lui il tecnico biancoceleste incaricato dal patron Claudio Lotito di ottenere grandi risultati. Proprio il presidente biancoceleste ha detto la sua sulla squadra e su altri temi in un lungo editoriale che uscirà domani su Lazio Style Magazine, la rivista ufficiale della formazione della Capitale.

PRIME PAROLE - In queste ore sono uscite delle anticipazioni sul contenuto delle dichiarazioni di Lotito che, a quanto pare, ha grande fiducia sui mezzi della sua squadra: "Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio". E ancora. "Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano".