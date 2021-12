Lazio, Lotito annuncia: “Con Sarri sino al 2025”

Dopo aver firmato in estate, per Sarri sarebbe già pronto il rinnovo sino al 2025.

Il rinnovo di Maurizio Sarri come tecnico della Lazio sembra definito in tutti i suoi aspetti: ad annunciarlo è stato lo stesso presidente biancoceleste, Claudio Lotito, a ‘Il Messaggero’ dopo il successo contro il Genoa: “Il rinnovo di Sarri sino al 2025 è cosa fatta in ogni suo dettaglio, anche economico”. Un annuncio che conferma così le voci delle ultime settimane. Il tecnico ex Napoli e Juventus, la scorsa settimana ha ricevuto un nuovo contratto sino al 2025, due anni in più rispetto a quello iniziale, in scadenza sino al 2023. Sarri rimarrà quindi, con ogni probabilità, allenatore della Lazio per almeno altre tre stagioni, ufficialità attesa nei prossimi giorni.